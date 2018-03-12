Россию посетит спецпосланник президента Южной Кореи

Чон Ый Ен – специальный посланник прибудет в Россию 13 марта и пробудет здесь два дня.

Такую информацию сообщают РИА «Новости». Южнокорейский представитель прибудет, чтобы разъяснить итоги последних межкорейских контактов. На данный момент, он еще находится в Китае, затем отправится в российскую столицу. Он также был в Соединенных Штатах.

В этом месяце северокорейский лидер Ким Чен Ын предложил американскому президенту Дональду Трампу встретиться и обсудить актуальные вопросы с целью наладить отношения между двумя государствами. Сейчас ведется активное обсуждение на тему где, когда и при каких условиях встреча могла бы пройти.