Белый дом поможет учителям подготовиться к стрельбе из оружия

Представитель администрации Соединенных Штатов сообщил об этом 11 марта.

Ранее идею о вооружении учителей неоднократно выдвигал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Такие меры приняты для предотвращения случаев, как тот, что случился в феврале на школьном участке во Флориде, пишет ТАСС.

Белый дом выделит деньги на спецкурс по подготовке к стрельбе из оружия для учителей. К обучению не принуждают. Все добровольно.

Губернатор Флориды Рик Скотт 9 марта подписал закон об оружии. Он разрешил преподавателям носить его на занятия. Увеличили возрастную планку для приобретения оружия. Теперь это доступно только с 21 года. Важным моментом стало и то, что при покупке огнестрельного оружия вводится период ожидания в три дня, чтобы помешать тем, кто приобрел его со злости.