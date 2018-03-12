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5:54   12 Марта 2018
Весь мир
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НАТО создает зоны «военного Шенгена» – Минобороны РФ

НАТО создает зоны «военного Шенгена» – Минобороны РФ

Такую информацию в интервью газете «Красная звезда» сообщил замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

Альянс занимается улучшением европейской транспортной инфраструктуры, чтобы при необходимости, как можно скорее направить военных в сторону России, сказал замминистра. По его словам, уже создали тыловой запас, который нужен для быстрого развертывания дополнительной группировки военнослужащих. Подразумевается, что военная техника станет передвигаться без особых согласований.

Ранее СМИ сообщали, ссылаясь на источник в Брюсселе, что министры обороны стран-членов альянса решили реализовать так называемый «военный Шенген» в Европе. Его реализацию впервые предложил американский генерал-лейтенант Бен Ходжес. Он считает, что альянс должен уметь передвигаться так же быстро или даже быстрее, чем Россия, если НАТО хочет, чтобы их потенциал сдерживания сохранял эффективность.

По мнению вице-президента Российской академии геополитических проблем Владимира Анохина, в таких действиях нет никакой необходимости, а решение стран-членов альянса носит чисто политический характер.

Автор: Анастасия Аои
#россия #европа #нато #военный шенген
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