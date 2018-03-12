Китайский самолет-амфибия совершит первый тестовый полет с воды в 2018 году

Речь идет о AG600 от Aviation Industry Corporation of China. Его хотят запустить во второй половине этого года.

Тестовый полет проведут на водном резервуаре в провинции Хубэй. С земли он уже успешно протестирован, сообщила Global Times.

Над самолетом работают уже девять лет. Сборку завершили только два года назад. Его оснащают различными современными видами оборудования. После этого самолет сможет даже участвовать в нахождении месторождений полезных ископаемых.

Специалисты работают над двумя модификациями летательного аппарата – поисково-спасательной (около полсотни человек на борту) и пожарной (осуществляет забор 12-ти тонн воды). В планах имеется разработка модификации для военных.