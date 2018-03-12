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СБУ допросит Савченко по делу Рубана

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4:53   12 Марта 2018
Весь мир
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Фирма старшего советника Трампа намерена сотрудничать с Trump Organization

Фирма старшего советника Трампа намерена сотрудничать с Trump Organization

Речь о Kushner Companies, которую возглавлял Джаред Кушнер – зять и советник американского лидера Дональда Трампа. Она рассчитывает на сотрудничество с Trump Organization.

Такую информацию сообщает The New York Times. Организации подписали соглашение. Согласно ему, один из проектов, который уже реализуется, уходит под управление Trump Organization. Представители сторон в течение двух лет обсуждают тему сотрудничества, но не могу прийти к общему решению. Одна из причин: в Trump Organization кто-то засомневался в этичности такой сделки и высказал свое мнение, говорится в ТАСС.

Зять Трампа после назначения на должность старшего советника американского президента перестал являться руководителем Kushner Companies. По данным издания, у него все равно есть весомая доля в компании.

Трамп также ушел из Trump Organization, передав ее сыновьям Дональду и Эрику.

Автор: Анастасия Аои
#сша #трамп #компании #сотрудничество #кушнер
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