Фирма старшего советника Трампа намерена сотрудничать с Trump Organization

Речь о Kushner Companies, которую возглавлял Джаред Кушнер – зять и советник американского лидера Дональда Трампа. Она рассчитывает на сотрудничество с Trump Organization.

Такую информацию сообщает The New York Times. Организации подписали соглашение. Согласно ему, один из проектов, который уже реализуется, уходит под управление Trump Organization. Представители сторон в течение двух лет обсуждают тему сотрудничества, но не могу прийти к общему решению. Одна из причин: в Trump Organization кто-то засомневался в этичности такой сделки и высказал свое мнение, говорится в ТАСС.

Зять Трампа после назначения на должность старшего советника американского президента перестал являться руководителем Kushner Companies. По данным издания, у него все равно есть весомая доля в компании.

Трамп также ушел из Trump Organization, передав ее сыновьям Дональду и Эрику.