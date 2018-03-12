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Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

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 Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК

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СБУ допросит Савченко по делу Рубана

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4:23   12 Марта 2018
Весь мир
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Цена биткоина начала неделю на месячных минимумах – СМИ

Цена биткоина начала неделю на месячных минимумах – СМИ

Его стоимость сохранится на нынешнем уровне или даже немного снизится на этой неделе.

Такую информацию сообщает РИА «Новости». По итогам 11 марта, цена популярной криптовалюты, по данным портала CoinMarketCap, выросла на 7,39% до 9,651 тысячи долларов. Двумя днями ранее, на бирже Bitfinex она дошла до 8,351 тысячи долларов.

Все это связано с множеством негативных событий. Соучредитель криптовалютного фонда ICG Игорь Зартдинов считает, что особое влияние оказали заявления Комиссии по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов. Они намереваются ужесточить требования к биржам криптовалют. Сотрудник «Альпари», которая является провайдером международного валютного рынка Forex, предоставляющего услуги интернет-трейдинга, Владислав Антонов рассказал о другом моменте. В Японии закрыли две биржи, а биржу Binance взломали в среду, но все быстро устранили.

Криптовалюта не имеет никакого реального выражения типа металлических монет или бумажных купюр. Ее популярность в удобстве. Сейчас востребованы универсальные платежные средства, которыми можно было бы рассчитываться в электронном пространстве без привязки к определенному государству или учреждению.   

Автор: Анастасия Аои
#биржа #криптовалюта #общество #весь мир #биткоин
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