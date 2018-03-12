Вертолет упал в пролив в Нью-Йорке

Fox News сообщает, что вертолет упал в воду Ист-Ривер в воскресе11 марта.

Американское издание New York Times со ссылкой на пожарную службу сообщило, что специалисты начали спасательную операцию возле острова Рузвельт. На месте происшествия также находятся сотрудники местной полиции. Причины того, почему произошла такая ситуация, обнародуют после того, как завершат операцию. В летательном аппарате, предположительно, находились несколько человек. О случившемся оповестили мэра города.