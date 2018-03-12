Россия начнет производить новейшие МБР «Сармат»

Об этом сообщил замминистра обороны России Юрий Борисов в интервью газете «Красная звезда».

Он сказал, что в стране практически все готово для того, чтобы начать производство. Уже подготовили производственные мощности, которые нужны, чтобы создать столько ракет, сколько закажет Минобороны РФ.

Глава России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию рассказал, что началась активная фаза испытаний нового ракетного комплекса с МБР «Сармат». Он также рассказал о трех новейших видах российского вооружения.

Они заменят «Воеводу», которую разработали еще в 80-х годах. На сегодняшний день такие ракеты считают устаревшими, хотя они сохранили свою мощь и эффективность.