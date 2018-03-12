Российские ракеты «Воевода» начнут утилизировать

Такую информацию сообщил замминистра обороны России Юрий Борисов интервью газете «Красная звезда».

Эти ракеты заменят МБР «Сармат». «Воеводу» разработали еще в 80-х годах. По нынешним меркам такие ракеты устарели. Однако они все еще эффективны и мощны. Они отличаются надежностью. Они были наимощнейшими ракетами во всем мире. Ее вес около 210 тонн и длина – 34 метра. Также тогда было новшеством, что из шахты ракета стартовала из-за срабатывания пороховых аккумуляторов давления.

РС-28 «Сармат» – ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной МБР. Российская промышленность уже готова к производству необходимого для армии РФ количества этих новейших ракет.