Огромное «НЛО» увидел на снимке из Петербурга немецкий канал

Канал N-TV посчитал, что на него очень похож стадион на острове Крестовский в Петербурге.

Так может показаться, глядя на фотографию, размещенную Александром Лубянченко в одной из социальных сетей.

На весеннем снимке стадион будто парит над поверхностью земли, а его очертания похожи на космическую тарелку. В публикации канала на их сайте печалятся, что летом, когда на стадионе пройдет Чемпионата мира по футболу, сделать подобные фото уже не получится.

Стадион «Санкт-Петербург» построили по макетам архитектора Кисе Курокавы из Японии. Первый раз там сыграли в апреле прошлого года.