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1:52   12 Марта 2018
Весь мир
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Трамп рассказал, почему США может выйти из ядерной сделки с Ираном

Трамп рассказал, почему США может выйти из ядерной сделки с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп сообщил об этом на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Главной темой встречи стал иранский вопрос. Трамп сообщил, что Соединенные Штаты перестанут участвовать в ядерной сделке, если Франция, Германия и Британия не пойдут на весомые изменения, сообщило издание Axios.

По мнению американского президента, сейчас эти страны пытаются внести лишь маленькие поправки. Соединенные Штаты это не устраивает. У них есть время до 12 мая на то, чтобы уступить или отказаться это делать.

Этому соглашению уже три года. Оно регулирует проблему иранского атома. Ранее Трамп заявил, что в этом документе полно недостатков, которые необходимо устранить.  

Автор: Анастасия Аои
#сша #иран #политика #нетаньяху #соглашение
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