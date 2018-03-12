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СБУ допросит Савченко по делу Рубана

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1:38   12 Марта 2018
Весь мир
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Международные учения в Норвегии, где участвовали свыше 7 тысяч военных, завершились

Международные учения в Норвегии, где участвовали свыше 7 тысяч военных, завершились

Мероприятие длилось неделю и закончилось 11 марта в норвежском Заполярье.

По данным, взятым с сайта министерства обороны Норвегии, свыше семи тысяч норвежских военнослужащих, 350 американских и нидерландских морских пехотинцев, а также представители британских ВС поучаствовали в учениях.

Это событие стало генрепетицией маневров Североатлантического альянса «Единый трезубец». Их осенью этого года примет Норвегия. Проведение подобных совместных мероприятий способствует укреплению обороноспособности страны. Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен считает, что если произойдет какой-то вооруженный конфликт, страна будет зависеть от помощи альянса. Поэтому еще и по этой причине, такие мероприятия полезны. Союзники ознакомятся с норвежскими условиями и это даст преимущество тем, когда они придут на помощь.  

Автор: Анастасия Аои
#великобритания #сша #нато #учения #норвегия
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