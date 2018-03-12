Международные учения в Норвегии, где участвовали свыше 7 тысяч военных, завершились

Мероприятие длилось неделю и закончилось 11 марта в норвежском Заполярье.

По данным, взятым с сайта министерства обороны Норвегии, свыше семи тысяч норвежских военнослужащих, 350 американских и нидерландских морских пехотинцев, а также представители британских ВС поучаствовали в учениях.

Это событие стало генрепетицией маневров Североатлантического альянса «Единый трезубец». Их осенью этого года примет Норвегия. Проведение подобных совместных мероприятий способствует укреплению обороноспособности страны. Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен считает, что если произойдет какой-то вооруженный конфликт, страна будет зависеть от помощи альянса. Поэтому еще и по этой причине, такие мероприятия полезны. Союзники ознакомятся с норвежскими условиями и это даст преимущество тем, когда они придут на помощь.