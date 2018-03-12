ВСУ обстреляли Южнодонбасский водовод в ДНР – СМИ

Об этом сообщают журналисты «Новороссии». О случившемся стало известно 11 марта.

Украинские вооруженные формирования в субботу, 10 марта, обстреляли Южнодонбасский водовод. Они повредили трансформатор. Утекло около двух тонн масла. Чинить его станут в понедельник, 12 марта. Информацию предоставил глава представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

С 5 марта этого года в Донбассе действует перемирие. Однако республика уже неоднократно обвиняла ВСУ в том, что они нарушают установленный режим, в том числе, в первый же день начала перемирия.