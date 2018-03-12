Защита Саакашвили вызвала в суд Порошенко в качестве свидетеля

Защита экс-губернатора Одесской области, бывшего грузинского главы Михаила Саакашвили вызвала украинского президента Петра Порошенко в Верховный суд, как свидетеля.

Такую информацию 11 марта сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий в эфире NEWSONE. В пятницу, 16 марта, рассмотрят лишение политика гражданства Украины. Три года назад он получил его, а в прошлом году бывшего президента Грузии лишили его.

Подали порядка двух десятков ходатайств и несколько исков о незаконном выдворении Саакашвили из Украины, которое произошло в феврале этого года. Он сказал, что сделает все возможное, чтобы вернуться обратно. Однако въезд туда ему запрещен на три года.