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0:27   12 Марта 2018
Весь мир
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Илон Маск намерен испытать корабль для полета на Марс

Илон Маск намерен испытать корабль для полета на Марс

Глава SpaceX Илон Маск планирует, что этот корабль отправится в космос уже в начале следующего года.

Такую информацию он сообщил на мероприятии SXSW 11 марта. Маск напомнил, что он всегда укладывается в заявленные сроки.

Предприниматель также думает о реализации проекта колонизации Марса уже через четыре года. Для этих целей ведут работы по созданию ракеты-носителя BFR. Ее высота составит 106 метров, а диаметр – 9. В ее силах будет вывести в космическое пространство увесистый крупный межпланетный корабль. В нем намереваются сделать 40 кабин для космонавтов.

Отправку людей на Марс планирует не только Илон Маск. 11 февраля этого года Космоцентр, находящийся в ОАЭ, показал финальную версию дизайна зонда для проекта по созданию поселения на Марсе. Его намереваются отправить на Марс при реализации этого проекта, готовящегося к 2117 году.

Автор: Анастасия Аои
#космос #ракета #космический корабль #марс #илон маск
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