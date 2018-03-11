Минсельхоз намерен увеличить поддержку сельхозкооперативов, ориентированных на экспорт

Директор департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства РФ Владимир Свеженец сообщил об этом на Всероссийском форуме с/х производителей.

В текущем году для кооперативов, которые ориентированы на экспорт, выделили 500 миллионов рублей на минимизацию транспортных расходов. Свеженец сказал, что в целом, за три года, они получили поддержку в 2,8 миллиарда рублей.

Активную поддержку государство оказывает и развитию сельских территорий. Ежегодно на это выделяются значительные суммы денежных средств. В стране существует система грантов. Есть, например, гранты для начинающих фермеров, для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на развитие семейных животноводческих ферм.

Он также рассказал, что на материально-техническое обеспечение кооперативов отводят большое количество денежных средств. 10 миллионов рублей составляет средний грант по кооперациям на прошлый год.