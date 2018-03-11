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23:31   11 Марта 2018
Россия
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Минсельхоз намерен увеличить поддержку сельхозкооперативов, ориентированных на экспорт

Минсельхоз намерен увеличить поддержку сельхозкооперативов, ориентированных на экспорт

Директор департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства РФ Владимир Свеженец сообщил об этом на Всероссийском форуме с/х производителей.

В текущем году для кооперативов, которые ориентированы на экспорт, выделили 500 миллионов рублей на минимизацию транспортных расходов. Свеженец сказал, что в целом, за три года, они получили поддержку в 2,8 миллиарда рублей.

Активную поддержку государство оказывает и развитию сельских территорий. Ежегодно на это выделяются значительные суммы денежных средств. В стране существует система грантов. Есть, например, гранты для начинающих фермеров, для сельскохозяйственных потребительских кооперативов, на развитие семейных животноводческих ферм.

Он также рассказал, что на материально-техническое обеспечение кооперативов отводят большое количество денежных средств. 10 миллионов рублей составляет средний грант по кооперациям на прошлый год.  

Автор: Анастасия Аои
#россия #экспорт #минсельхоз рф #сельхозкооперативы
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