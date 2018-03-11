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СБУ допросит Савченко по делу Рубана

СБУ допросит Савченко по делу Рубана

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23:04   11 Марта 2018
Весь мир
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Эфиопские военные по ошибке убили девять мирных жителей

Эфиопские военные по ошибке убили девять мирных жителей

Такую информацию сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на власти Эфиопии.

Это случилось 10 марта на границе с Кенией. У военных шла операция «Фронта освобождения оромо». По какой-то причине они убили девять мирных жителей. Не обошлось без пострадавших. Их 12. Правительство занимается расследованием случившегося. Некоторых военных арестовали.

В стране уже какое-то время народные волнения. По данным СМИ, их спровоцировали планы расширения границ столицы Аддис-Абебы. Жители государства недовольны земельной политики.

Руководство ввело режим чрезвычайного положения. Он продлится шесть месяцев.

Автор: Анастасия Аои
#политика #военные #эфиопия
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