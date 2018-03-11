Эфиопские военные по ошибке убили девять мирных жителей

Такую информацию сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на власти Эфиопии.

Это случилось 10 марта на границе с Кенией. У военных шла операция «Фронта освобождения оромо». По какой-то причине они убили девять мирных жителей. Не обошлось без пострадавших. Их 12. Правительство занимается расследованием случившегося. Некоторых военных арестовали.

В стране уже какое-то время народные волнения. По данным СМИ, их спровоцировали планы расширения границ столицы Аддис-Абебы. Жители государства недовольны земельной политики.

Руководство ввело режим чрезвычайного положения. Он продлится шесть месяцев.