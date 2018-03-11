Глава ВЦИОМ сказал, что «секретные данные» Ксении Собчак – фейк

Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров сказал, что документ, который обнародовала кандидат на пост главы РФ Ксения Собчак просто фейк.

Об этом он сообщил Федеральному агентству новостей. Федоров призвал Собчак не верить таким неподтвержденным документам и не пытаться распространять их. Он рассказал для чего ей хотелось бы рейтинг выше. Дело в рациональном голосовании. При низком рейтинге у своего фаворита люди не станут отдавать голос. Однако Федоров отметил, что рейтинг Собчак за последнее время вырос. Он предположил, что в итоге она получит около 2-3% голосов.

Ранее Собчак обвинила ВЦИОМ и Фонд «Общественное мнение» в неверном рейтинге кандидатов в президенты.