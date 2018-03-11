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22:17   11 Марта 2018
Россия
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Россию на Евровидении представит Юлия Самойлова

Россию на Евровидении представит Юлия Самойлова

Такую информацию сообщили в эфире Первого канала.

Исполнительница Юлия Самойлова должна была участвовать еще год назад. Конкурс проходил в Киеве. Тогда украинская Служба безопасности запретила ей въезд на территорию страны на три года, потому что она выступила в Севастополе на праздничном концерте, который организовали на площади Нахимова. Многие поддерживали певицу, в том числе и российские артисты. Европейский вещательный союз предлагал российской стороне транслировать конкурс через спутник или и вовсе поменять представителя. Однако Россия ответила отказом. Тогда заявили, что раз уж так сложилось, исполнительница представит Россию на этом конкурсе через год и неважно, где его проведут.

Автор: Анастасия Аои
#россия #украина #музыка #юлия самойлова #евровидение-2018
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