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21:51   11 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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«Правый сектор» продолжает бесчинства в Донбассе – власти ЛНР

«Правый сектор» продолжает бесчинства в Донбассе – власти ЛНР

Власти самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) продолжают фиксировать рост преступлений членов украинских националистических организаций, в том числе бойцами «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ).

Как сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, 3 марта, 3 марта в населенный пункт Золотое Попаснянского района прибыли до 20 человек из подразделений «Правого сектора».

«Сразу же каратели начали террор местного населения. Занимали дома, занимались мародерством, вывешивали на зданиях свои флаги», — рассказал Марочко.

По его словам, правоохранительные органы никак не реагируют на заявления местных жителей о бесчинствах националистов.

Автор: Вячеслав Каширин
#донбасс #лнр #общество #ближзнее зарубежье #правый сектор #марочко
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