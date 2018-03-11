«Правый сектор» продолжает бесчинства в Донбассе – власти ЛНР

Власти самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) продолжают фиксировать рост преступлений членов украинских националистических организаций, в том числе бойцами «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ).

Как сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, 3 марта, 3 марта в населенный пункт Золотое Попаснянского района прибыли до 20 человек из подразделений «Правого сектора».

«Сразу же каратели начали террор местного населения. Занимали дома, занимались мародерством, вывешивали на зданиях свои флаги», — рассказал Марочко.

По его словам, правоохранительные органы никак не реагируют на заявления местных жителей о бесчинствах националистов.