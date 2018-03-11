США найдут ответ на новое оружие России – глава ЦРУ

Так глава Центрального разведывательного управления Майк Помпео сказал в эфире Fox News.

Он прокомментировал послание главы российского государства Владимира Путина Федеральному собранию. В нем российский лидер сообщил о новых видах вооружения, а также показал кадры испытания комплекса «Кинжал». Кстати, на сайте Минобороны РФ все еще можно предложить свои названия для трех новейших видов вооружения.

Помпео сообщил, что управление не удивлено. По его словам, если Китай или РФ улучшает систему вооружения, от Соединенных Штатов требуется соответствующий, не уступающий ответ, так что в скором времени они собираются ответить.