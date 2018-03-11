1:0 — «Спартак» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 22-го тура РФПЛ

Московский «Спартак» в матче 22 тура турнира РФПЛ с минимальным счетом переиграл на своем поле «СКА-Хабаровск. Об этом сообщает «Р-Спорт».

На 29-й минуте встречи нападающий красно-белых Квинси Промес не смог реализовать пенальти. Однако на последней минуте основного времени красно-белые вырвали победу у гостей — автором гола стал Лукас Фернандо.

«Спартак» набирал 41 очко и догнал идущий на втором месте ЦСКА. У новичка лиги «СКА-Хабаровск» по-прежнему остается 12 очков. Дальневосточный клуб занимает последнее место в таблице чемпионат.