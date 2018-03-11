Возгорание двигателя могло стать причиной крушения пассажирского самолета в Иране – СМИ

Так сообщает агентство ISNA. Оно ссылается на представителя ведомства по ЧС Ирана Моджтабу Халиди.

Он рассказал, что падающий горящий самолет был очень заметен. Его заметили даже местные жители. Ранее, СМИ сообщали, что он загорелся после того, как ударился о землю.

Крушение турецкого самолета произошло в провинции Чахар-Махал-и-Бахтияри. В нем летели 11 человек. Среди них находилась дочь председателя совета директоров инвестиционного холдинга Basaran Хюсейна Башарана.

Пламя, где упал летательный аппарат пока не удалось потушить. Над этим работают специалисты. Причины крушения также выяснят в ближайшее время. О жертвах еще ничего неизвестно.