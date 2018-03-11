Венсан Кассель наградил премией BraVo балерину Захарову

Французский актер Венсан Кассель наградил балерину Светлану Захарову премией BraVo в номинации «Балет года», передает корреспондент РИА Новости.

Балерину наградили за ее сольный проект Amore, Кассель начал свою речь по-русски.

«Имею честь наградить великую Светлану Захарову», — сказал актер.

Актер считает премию BraVo целым миром, потому что она затрагивает музыку всех направлений и жанров. Он сказал, что эта премия единственная в своем роде, стильная и масштабная.

Балерина рассказала, что она получает первую премию за свой сольный проект Amore, поэтому ей вдвойне приятно получать ее в своем родном театре и на родной сцене.

Торжественное награждение мировых звезд классической сцены проходит сегодня, 11 марта, на сцене Большого театра. Среди выступающих Хосе Каррерас, Светлана Захарова, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов.

На премии BraVo представлено 24 номинации, 12 из которых в области популярной музыка и 12 в области классического искусства, также ожидаются специальные номинации от оргкомитета мероприятия.