Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

 Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК

Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК
СБУ допросит Савченко по делу Рубана

СБУ допросит Савченко по делу Рубана

 Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон

Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон
ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

 Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией

Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией
Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

 Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК

Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК
СБУ допросит Савченко по делу Рубана

СБУ допросит Савченко по делу Рубана

 Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон

Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон
ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

 Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией

Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией
21:16   11 Марта 2018
Россия
66

Венсан Кассель наградил премией BraVo балерину Захарову

Венсан Кассель наградил премией BraVo балерину Захарову

Французский актер Венсан Кассель наградил балерину Светлану Захарову премией BraVo в номинации «Балет года», передает корреспондент РИА Новости.

Балерину наградили за ее сольный проект Amore, Кассель начал свою речь по-русски.

«Имею честь наградить великую Светлану Захарову», — сказал актер.

Актер считает премию BraVo целым миром, потому что она затрагивает музыку всех направлений и жанров. Он сказал, что эта премия единственная в своем роде, стильная и масштабная.

Балерина рассказала, что она получает первую премию за свой сольный проект Amore, поэтому ей вдвойне приятно получать ее в своем родном театре и на родной сцене.

Торжественное награждение мировых звезд классической сцены проходит сегодня, 11 марта, на сцене Большого театра. Среди выступающих Хосе Каррерас, Светлана Захарова, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов.

На премии BraVo представлено 24 номинации, 12 из которых в области популярной музыка и 12 в области классического искусства, также ожидаются специальные номинации от оргкомитета мероприятия.    

Автор: Екатерина Розина
#россия #захарова #общество #весь мир #премия bravo
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата Россия
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата
Общественная организация «Марий ушем» (Марийский союз), союзная КПРФ, без оговорок достойным считает только одного претендента.
16:41   12 Марта 2018
7114
Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом Россия

Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом

12:45   12 Марта 2018
180
Жириновский определил потолок в политической карьере Грудинина Россия

Жириновский определил потолок в политической карьере Грудинина

12:29   12 Марта 2018
145
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно Весь мир

Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно

18:17   11 Марта 2018
488
Новости smi2.ru
Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

 Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

 Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

 Российские ракеты «Воевода» начнут утилизировать

Российские ракеты «Воевода» начнут утилизировать