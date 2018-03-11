Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Россия расширит систему сельхоз-атташе за границей на 14 стран

Россия расширит систему сельхоз-атташе за границей на 14 стран

 Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние
СБУ допросит Савченко по делу Рубана

СБУ допросит Савченко по делу Рубана

 Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон

Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон
ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

 Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией

Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией
Россия расширит систему сельхоз-атташе за границей на 14 стран

Россия расширит систему сельхоз-атташе за границей на 14 стран

 Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние
СБУ допросит Савченко по делу Рубана

СБУ допросит Савченко по делу Рубана

 Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон

Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон
ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

 Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией

Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией
21:22   11 Марта 2018
Весь мир
135

Фотокамеру Leica продали за почти 3 миллиона долларов в Вене

Фотокамеру Leica продали за почти 3 миллиона долларов в Вене

Речь идет об одной из первых камер Leica немецкой компании Leica Camera AG.

Цена стала рекордной для фотокамер. Последний рекорд принадлежал аппарату этой же компании. На аукционе Westlicht камеру продали за 2,976 миллиона долларов, сообщают представители аукционного дома на сайте. По их данным, она попала в коллекцию неизвестного мужчины из Азии.

Аппарат создал основатель бренда Leica Эрнст Лейтц 95 лет назад. Только три из 25 созданных в то время камер еще функционируют. В руки коллекционера на этом мероприятии попала, как раз та, которая еще работает. 

Фотоаппараты этой компании сильно повлияли на эстетику фотографии. Они легкость, компактные и просты в управлении. Тихая работа затвора позволяла использовать их и для скрытной съемки.  

Автор: Анастасия Аои
#вена #аукцион #фотоаппарат #leica
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата Россия
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата
Общественная организация «Марий ушем» (Марийский союз), союзная КПРФ, без оговорок достойным считает только одного претендента.
16:41   12 Марта 2018
7114
Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом Россия

Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом

12:45   12 Марта 2018
180
Жириновский определил потолок в политической карьере Грудинина Россия

Жириновский определил потолок в политической карьере Грудинина

12:29   12 Марта 2018
145
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно Весь мир

Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно

18:17   11 Марта 2018
488
Новости smi2.ru
Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

 Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

 Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

 Российские ракеты «Воевода» начнут утилизировать

Российские ракеты «Воевода» начнут утилизировать