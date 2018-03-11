Фотокамеру Leica продали за почти 3 миллиона долларов в Вене

Речь идет об одной из первых камер Leica немецкой компании Leica Camera AG.

Цена стала рекордной для фотокамер. Последний рекорд принадлежал аппарату этой же компании. На аукционе Westlicht камеру продали за 2,976 миллиона долларов, сообщают представители аукционного дома на сайте. По их данным, она попала в коллекцию неизвестного мужчины из Азии.

Аппарат создал основатель бренда Leica Эрнст Лейтц 95 лет назад. Только три из 25 созданных в то время камер еще функционируют. В руки коллекционера на этом мероприятии попала, как раз та, которая еще работает.

Фотоаппараты этой компании сильно повлияли на эстетику фотографии. Они легкость, компактные и просты в управлении. Тихая работа затвора позволяла использовать их и для скрытной съемки.