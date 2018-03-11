Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

 Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК

Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК
СБУ допросит Савченко по делу Рубана

СБУ допросит Савченко по делу Рубана

 Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон

Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон
ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

 Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией

Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией
Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

Путин потребовал ускорено привести региональные дороги в нормативное состояние

 Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК

Путин поручил Кабмину проанализировать ситуацию с льготным кредитованием АПК
СБУ допросит Савченко по делу Рубана

СБУ допросит Савченко по делу Рубана

 Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон

Азербайджан направил США ноту протеста из-за визита главы НКР в Вашингтон
ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

ООН может обвинить Сирию в применении химоружия

 Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией

Олланд: Франция должна встать во главе ЕС в противостоянии с Россией
20:55   11 Марта 2018
Россия
1030

Официальный гимн движения Putin Team презентовали в Парке Горького

Официальный гимн движения Putin Team презентовали в Парке Горького

Вечеринка участников движения Putin Team — «Команда Путина» —состоялась на большом катке московского Парка Горького. На мероприятие, в частности, приехали шоумен Михаил Галустян, актеры и авторы шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова и Андрей Рожков, серебряный призер Олимпиады-1996, гимнастка Яна Батыршина.

В конце вечеринки прошла видеопризентация гимна «Команды Путина». Песня называется «Путеводная звезда». Гимн исполнили такие звезды эстрады, как Григорий Лепс, Smash (Андрей Ширман), Дима Билан, Виктория Дайнеко, Полина Гагарина, Александр Панйотов, Нюша, Тимоти, группа «А-Студио».

Также в клипе снялись телеведущая Юлия Барановская, олимпийский чемпион Алексей Немов, музыкальный продюсер Владимир Чиняев. Как поясняли авторы клипа, он о том, как важно быть частью сильной команды, которая способна преодолеть любые трудности.

Ранее оргкомитет движения подвел итоги конкурса на лучшие слоганы. Первое место получил советник главы Якутии Алексей Березовский. Воте его вариант слогана движения:

«Не будь равнодушен к проблемам чужим! Гордись Россией! Вперед, Putin Team!»

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #команда путина #putinteam
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата Россия
Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата
Общественная организация «Марий ушем» (Марийский союз), союзная КПРФ, без оговорок достойным считает только одного претендента.
16:41   12 Марта 2018
7114
Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом Россия

Парад имени себя. Что сделает первым делом Жириновский, если станет президентом

12:45   12 Марта 2018
180
Жириновский определил потолок в политической карьере Грудинина Россия

Жириновский определил потолок в политической карьере Грудинина

12:29   12 Марта 2018
145
Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно Весь мир

Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно

18:17   11 Марта 2018
488
Новости smi2.ru
Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

Пушков назвал «истерикой» протест пяти стран Европы против «Северного потока-2»

 Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

Захарова рассказала, как МИД отреагирует на продление ЕС антироссийских санкций

 Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

Помощник доверенного лица Грудинина и его народ поддержат на выборах другого кандидата

 Российские ракеты «Воевода» начнут утилизировать

Российские ракеты «Воевода» начнут утилизировать