Официальный гимн движения Putin Team презентовали в Парке Горького

Вечеринка участников движения Putin Team — «Команда Путина» —состоялась на большом катке московского Парка Горького. На мероприятие, в частности, приехали шоумен Михаил Галустян, актеры и авторы шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова и Андрей Рожков, серебряный призер Олимпиады-1996, гимнастка Яна Батыршина.

В конце вечеринки прошла видеопризентация гимна «Команды Путина». Песня называется «Путеводная звезда». Гимн исполнили такие звезды эстрады, как Григорий Лепс, Smash (Андрей Ширман), Дима Билан, Виктория Дайнеко, Полина Гагарина, Александр Панйотов, Нюша, Тимоти, группа «А-Студио».

Также в клипе снялись телеведущая Юлия Барановская, олимпийский чемпион Алексей Немов, музыкальный продюсер Владимир Чиняев. Как поясняли авторы клипа, он о том, как важно быть частью сильной команды, которая способна преодолеть любые трудности.

Ранее оргкомитет движения подвел итоги конкурса на лучшие слоганы. Первое место получил советник главы Якутии Алексей Березовский. Воте его вариант слогана движения: