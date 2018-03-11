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20:53   11 Марта 2018
Россия
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Филиал Мариинского театра во Владивостоке наградили премией BraVo

Филиал Мариинского театра во Владивостоке наградили премией BraVo

Министр культуры Владимир Мединский вручил филиалу Мариинского театра во Владивостоке премию в номинации «Лучшая концертная/театральная площадка». Сообщает корреспондент РИА Новости.

Мединский в поздравительной речи назвал Мариинский театр самым большим в мире комплексом классического искусства. Он добавил, что в Петербурге помимо «старой Мариинки» появился «замечательный» концертный зал, а также отметил, что филиал театра во Владивостоке — это одна из самых современных концертных площадок в мире.

Также министр напомнил, что критерий оценки на этой премии зависит не только от мнения жюри, но и зрителей.

До этого политик передал официальное приветствие президента России участникам и гостям мероприятия.

«Хотел бы от всего сердца присоединиться к этим пожеланиям, пожелать премии успехов и процветания», — добавил он.

Напомним, торжественное награждение мировых звезд классической сцены проходит 11 марта на сцене Большого театра. На премии прозвучали выступления Хосе Каррераса, Светланы Захаровой, Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова.

На премии BraVo представлено 24 номинации, 12 из которых в области популярной музыка и 12 в области классического искусства.  

Автор: Екатерина Розина
#россия #мединский #общество #весь мир #мариинский театр #премия bravo
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