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20:35   11 Марта 2018
Россия
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Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

Хворостовского наградили премией BraVo посмертно

Оперного певца Дмитрия Хворостовского наградили премией BraVo в номинации «Классический альбом года» посмертно. Сообщил корреспондент РИА Новости.

Премию за сына из рук члена академии Latin Grammy Фернандо Кастелано получили родители Хворостовского.

Хворостовского наградили за его пластинку «Верди. Риголетто», премию вручал члена академии Latin Grammy Фернандо Кастелано, получать награду вышли родители музыканта. 

В этом году премию проводили с посвящением Хворостовскому, в «дань уважения и признательности великому певцу, которого знали и любили во всем мире».

Напомним, торжественное награждение мировых звезд классической сцены проходит 11 марта на сцене Большого театра. На премии прозвучали выступления Хосе Каррераса, Светланы Захаровой, Анны Нетребко, Юсифа Эйвазова.

Напомним, на премии BraVo представлено 24 номинации, 12 из которых в области популярной музыка и 12 в области классического искусства.  

Автор: Екатерина Розина
#россия #общество #хворостовский #премия bravo
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