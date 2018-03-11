Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

В процессе демонтажа было решено расселить жильцов еще одного подъезда дома в Краснодаре. Об этом сообщил журналистам помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

Он уточнил, что решение было принято городским оперативным штабом по ликвидации последствий взрыва бытового газ по рекомендации экспертов для обеспечения безопасности пострадавших жителей дома во время работ по демонтажу поврежденных сооружений.

«Это, согласно заключению специалистов, необходимо сделать прежде чем продолжать проведение работ по демонтажу поврежденных конструкций 4 подъезда. Расселение уже началось, мы это делаем, чтобы обеспечить безопасность жителей дома», — заявил Вербицкий , ссылаясь на мэра Краснодара Евгения Первышова.

Эвакуированные жители размещены в гостинице «Кавказ» и у родственников, с ними работают психологи, уточняется в сообщении.

Напомним, взрыв в жилом доме в городе Краснодар произошел утром в субботу, 10 марта, пострадало семь человек, среди них есть дети 9 и 12 лет. Возбуждено уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 118 УК России «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и ст. 168 «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».