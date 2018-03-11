Представленные российские вооружения не повлияли на военную политику США — глава Пентагона

США нет необходимости вносить коррективы в военную политику в связи с заявлениями президента России Владимира Путина о новом российском вооружении. Такое заявление сделал глава Пентагона Джеймс Мэттис. Об этом сообщает CNN.

«Я зарабатываю тем, что составляю стратегические оценки… Я бы сказал, что не увидел никаких изменений в военном потенциале России, да и до всех тех систем, о которых говорит Путин, еще несколько лет», — заявил Мэттис.

Накануне группа сенаторов США призвала главу Госдепа Рекса Тиллерсона «незамедлительно» начать новый раунд переговоров с Россией по стратегической стабильности после заявлений Путина в Послании Федеральному собранию.