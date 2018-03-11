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Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

 Краснодар выплачивает пострадавшим от взрыва газа жильцам 10 тысяч рублей

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Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

Жильцов еще одного подъезда краснодарского дома, где произошел взрыв, расселят   

 Краснодар выплачивает пострадавшим от взрыва газа жильцам 10 тысяч рублей

Краснодар выплачивает пострадавшим от взрыва газа жильцам 10 тысяч рублей
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19:52   11 Марта 2018
Россия
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Краснодар выплачивает пострадавшим от взрыва газа жильцам 10 тысяч рублей

Краснодар выплачивает пострадавшим от взрыва газа жильцам 10 тысяч рублей

Власти Краснодара выдают по 10 тысяч рублей жильцам 20 квартир дома, в котором произошел взрыв газа. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, взрыв в жилом доме в городе Краснодар произошел утром в субботу, 10 марта, пострадало семь человек, среди них есть дети 9 и 12 лет. Возбуждено уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 118 УК России «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и ст. 168 «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

В пресс-службе уточнили, что единовременная материальная помощь выдается жильцам с 11 марта в школе № 16. На каждую квартиру выделили по 10 тысяч рублей. Выплату на первоочередные нужды получат проживающие в доме собственники и арендаторы жилых помещений.

В течение этого дня на верхних этажах дома ведутся работы по разбору конструкций и подготовке к аварийному демонтажу. Глава Краснодара заявил, что это займет несколько дней, потому что в демонтаже возник ряд сложностей. 

Эвакуированные жители размещены в гостинице «Кавказ» и у родственников, с ними работают психологи, уточняется в сообщении.

Автор: Екатерина Розина
#россия #взрыв #чп #краснодар
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