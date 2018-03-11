Краснодар выплачивает пострадавшим от взрыва газа жильцам 10 тысяч рублей

Власти Краснодара выдают по 10 тысяч рублей жильцам 20 квартир дома, в котором произошел взрыв газа. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, взрыв в жилом доме в городе Краснодар произошел утром в субботу, 10 марта, пострадало семь человек, среди них есть дети 9 и 12 лет. Возбуждено уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 118 УК России «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и ст. 168 «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».

В пресс-службе уточнили, что единовременная материальная помощь выдается жильцам с 11 марта в школе № 16. На каждую квартиру выделили по 10 тысяч рублей. Выплату на первоочередные нужды получат проживающие в доме собственники и арендаторы жилых помещений.

В течение этого дня на верхних этажах дома ведутся работы по разбору конструкций и подготовке к аварийному демонтажу. Глава Краснодара заявил, что это займет несколько дней, потому что в демонтаже возник ряд сложностей.

Эвакуированные жители размещены в гостинице «Кавказ» и у родственников, с ними работают психологи, уточняется в сообщении.