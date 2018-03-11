Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

Министерство обороны Афганистана сообщило о том, что за последние сутки силовики уничтожили 171 террориста, все принадлежали к запретным группировкам.

В ежедневной сводке минобороны страны говорится, что за сутки убит 171 боевик в десяти провинциях страны. Шесть злоумышленников из ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ – прим.ред.)

Также ведомство сообщило, что большая часть преступников была уничтожено в южной провинции Кандагар, там убили 54 боевика.

Напомним, что в Афганистане активно действуют боевики из двух запрещенных на территории России террористических организаций ИГ и Талибан.