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19:16   11 Марта 2018
Россия
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Ткачев: Россиянам отечественные помидоры нравятся больше турецких

Ткачев: Россиянам отечественные помидоры нравятся больше турецких

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев заявил, что турецкие помидоры не пользуются спросом у россиян.

Он рассказал, что Турция поставила в Россию всего лишь порядка 10 тысяч тонн помидоров со дня получения разрешения на ввоз продукта.

Для Турции была открыта квота в 50 тысяч, но за пол года страна завезла меньше 10 тысяч тонн овощей, уточнил Ткачев в своем выступлении на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей. Он считает, что это связано с тем, что российским производителям удалось развить выпуск качественных помидоров, которые россияне предпочитают больше импортных.

«Наш потребитель уже приучен к российским помидорам, более качественным, по более низкой, доступной цене», — заявил министр.

Ткачев напомнил, что запрет на поставки турецких томатов в РФ,введеный в 2016 году, нанес «сильнейший удар» по по сельскому хозяйству Турции, потому как их производство томатов было создано исключительно для России.

В прошлом году жесткий запрет на импорт овощей из Турции был отменен, хотя некоторые ограничения до сих пор остаются, квота была открыта на ввоз до 50 тысяч тонн помидоров. Россия ввела эмбарго на турецкие поставки ряда продуктов 1 января 2016 года, это действие было ответным на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии в конце ноября 2015 года.

Автор: Екатерина Розина
#россия #экономика #турция #эмбарго #ткачев #помидоры
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