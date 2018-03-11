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18:43   11 Марта 2018
Россия
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Попов не принял решения по скандалу с Ефремовым

Попов не принял решения по скандалу с Ефремовым

Директор «Современника» Игорь Попов пока не вынес никакого решения по поводу скандала с участием актера Михаила Ефремова во время гастролей театра в Самаре.

Об этом он лично заявил РИА Новости.

В пятницу директор пообещал разобраться в ситуации 10 марта, когда актеры вернуться в Москву с гастролей. Но сегодня, он заявил что пока не вынес никакого решения по данному инциденту. Попов считает, что масштабы данного инцидента преувеличены.

«Я пока не принял никакого решения. Но я разговаривал с людьми, смотрел видео. И у меня сложилось мнение, что то, что пишут — гораздо больше того, что было на самом деле», — заявил директор театра РИА Новости.

Напомним, до этого стало известно, что актер театра «Современник» возмутил зрителей Самарского театра оперы и балета непотребным поведение во время спектакля. Ефремов исполняет главную роль в трагикомическом спектакле «Не становись чужим», он играет бывшего мясника Макса. Присутствующие на спектакле писали в социальных сетях предположения о том, что Ефремов был пьян и о том, что спектакль задержали на пол часа из-за опоздания актера.

Сам актер свою вину отрицает и говорит, что во время спектакля был трезв.

Автор: Екатерина Розина
#россия #скандал #общество #ефремов #попов #современник
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