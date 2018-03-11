​​​​​​​Галустян назвал себя командным игроком и объяснил, почему вступил в Putin Team

Популярный актер и шоумен Михаил Галустян заявил, что решил вступить в команду Putin Team сразу, как только она была создана.

Об этом Галустян рассказал журналистам во время встречи с членами движения Putin Team, основанного в поддержку действующего президента России Владимира путина, на катке в Парке имени Горького.

«Во-первых, я — командный игрок. Еще со времён КВН для меня стало понятно, что я всегда хочу быть частью одного большого коллектив», - заявил Михаил Галустян.

Второй причиной вступления в команду Путина он назвал возможность делать на благо Родины большие дела, что, по словам Галустяна, возможно лишь среди друзей и единомышленников.

Напомним: движение Putin Team было создано в 2017 году хоккеистом Александром Овечкиным в поддержку действующего президента России Владимира Путина. За прошедшее с момента создания движения время о своем присоединении к нему заявило множество деятелей культуры, искусства и спорта.