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Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

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19:07   11 Марта 2018
Весь мир
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Себастьян Пиньера занял пост президента Чили

Себастьян Пиньера занял пост президента Чили

Лидер партии «Национальное обновление» коалиции «Вперед, Чили!» Себастьян Пиньера вступил в должность главы государства Чили. Он сменил Мишель Бачелет, правившую страной с 2014 года.

Церемония инаугурации прошла в здании национального конгресса Чили. Она транслировалась местными телеканалами. Бачелет передала президентскую ленту своему преемнику и 68-летний политик принес присягу в качестве нового главы государства.

Пиньера одержал победу на выборах в декабре 2017 года. Во втором туре он обошел сенатора-левоцентриста Алехандро Гильиера. Пиньера занял пост главы государства во второй раз — он уже правил южноамериканской страной с 2010 по 2014 год. Пиньера начал политическую карьеру в 1989 году. До этого много лет работал в различных экономических и банковских институтах. По данным Forbes, в прошлом году его состояниеры составляло 2,7 миллиарда долларов.

Эксперты ожидают от политика либеральной формации Пиньеры ощутимой перемены курса после правления социалиста Бачелет в сторону обеспечения роста экономики, а также отмены ряда реформ в социальной и налоговой сфере, предпринятых предшественницей-социалисткой. Пиньер заявлял, что эти реформы больно ударили по экономике страны, которая является крупнейшим мировым производителем меди.

Себастьян Пиньера занял пост президента Чили

Политологи отмечают, что рассчитывать на поддержку парламента президенту-либералу пока не приходится, так как там у него нет большинства. «Национальному обновлению» придется искать возможность создания коалиции для проведения реформ.

Автор: Вячеслав Каширин
#политика #весь мир #чили #инагурация #пиньера
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