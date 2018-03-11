Двое подростков пострадали на западе Москвы в ДТП

При столкновении двух легковых автомобилей на западе Москвы, ранения получили двое несовершеннолетних граждан.

Об этом в воскресенье 11 марта сообщает пресс-служба Главного управления столичной ГИБДД.

Отмечается, что авария произошла на улице Минской в районе дома №2 в 16.10. При столкновении автомобилей марок Mazda и Nissan пострадали двое несовершеннолетних подростков.

К месту происшествия направлен медицинский вертолет. Подробностей о состоянии потерпевших к настоящему моменту не приводится. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.