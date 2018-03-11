Собянин рассказал о стартовавшей программе для школьников «Технонавигатор»
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что школьная программа «Технонавигатор» запущена.
Собянин рассказал, что «Технонавигатор» позволит школьникам побывать на промышленных предприятиях и в технопарках.
Градоначальник рассказал, что программа запущена и уже работает и до конца года в ней примут участие 5 тысяч школьников из всех административных округов Москвы. С программой сотрудничают 100 промышленных предприятий и технопарков, на территории которых запланировано провести порядка 250 экскурсий. Об этом Собянин написал на своей странице в Twitter.
Также мэр подчеркнул, что в рамках программы подростки узнают об инженерных и технических специальностях, эти знания помогут им определиться с выбором своей будущей профессии.
Запустили программу "Технонавигатор". До конца года 5 тысяч школьников из всех административных округов Москвы примут участие в 250 экскурсиях на 100 промышленных предприятий и в технопарки. Им расскажут об инженерных и технических профессиях, помогут определиться с выбором.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 марта 2018 г.