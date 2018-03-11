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 Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

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Ближнее зарубежье
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Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

Миссия ОБСЕ начала работу в Закарпатье — МИД Венгрии

В украинском Закарпатье начала работу миссия ОБСЕ. В нее входят 12 человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Как отметили в пресс-службе венгерской правящей партии «Фидес», Сийярто неоднократно консультировался с ОБСЕ и просил, чтобы наблюдатели присутствовали не только на востоке Украины, но в Закарпатской области. По его мнению, присутствие миссии необходимо для того, чтобы защитить венгерское сообщество в Закарпатье от нападений.

Как отметил министр, в минувшую пятницу он получил письмо от генсека ОБСЕ Томаса Гремингера, где тот сообщил, что организация установила постоянное присутствие наблюдателей в Ужгороде.

Автор: Вячеслав Каширин
#украина #обсе #общество #закарпатье #ближне зарубежье
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