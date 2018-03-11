В результате столкновения с электричкой погиб водитель машины под Нижним Новгородом

Электропоезд сбил легковой автомобиль в Нижегородской области, водитель машины погиб. Об этом сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги.

ДТП произошло в воскресенье, 11 марта, на 23 км двухпутного электрифицированного участка Заволжье — Нижний Новгород, уточняют в пресс-службе. В сообщении говорится, что пригородный поезд № 6411 совершил наезд на легковой автомобиль KIA Rio, машинист воспользовался экстренным торможением, когда увидел выезжающий на переезд автомобиль, но расстояние оказалось недостаточным для избежания столкновения. В результате аварии водитель легкового автомобиля смертельно травмирован.

Также в пресс-службе добавили, что ДТП на график движения пассажирских поездов не повлияло.