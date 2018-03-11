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Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

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18:17   11 Марта 2018
Весь мир
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Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно

Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно

Хроника основных событий в Сирийской республике за минувшие сутки.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о возобновлении переговоров с представителями оппозиционных формирований Восточной Гуты. Боевикам предлагают покинуть оазис вместе с семьями и перебраться в провинцию Идлиб. Накануне 13 человек воспользовались предложением правительства и покинули провинцию. Эвакуации продолжают препятствовать радикалы. За минувшие сутки исламисты выпустили по мирным районам сирийской столицы 12 мин. В результате погиб один человек, девять пострадали. Вдобавок, террористы обстреливают гуманитарный коридор для эвакуации гражданских.

К югу от Дамаска от пули снайпера «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) погиб боец сирийской армии. Об этом сообщает аффилированный с радикалами инфопортал. Правительственные источники информацию не подтвердили.

Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно

В провинции Латакия террористы попытались атаковать базу российских ВКС «Хмейним» при помощи беспилотника. Дрон не успел долететь до объекта. Его сбили военные САА. Об этом сообщает военный источник в Twitter (IvanSidorenko1). Пока ни одна из действующих в регионе террористических группировок не взяла на себя ответственность за подготовку атаки. На границах с провинциями Хама и Идлиб неспокойно. В регионе активизировались боевики террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», которую неоднократно атаковали правительственные силы.

По данным телеканала Halab Today TV, САА нанесла арт-удар по позициям протурецкой коалиции Сирийская свободная армия близ поселения Аль-Гария к северо-востоку от административного центра. Отмечается, что так правительственные силы отреагировали на недавние обстрелы предместий города Даръа со стороны позиций оппозиционных формирований.

Сирия последние новости. Дрон террористов не долетел до базы ВКС РФ, в Дамаске неспокойно

Агенство Al Manar News сообщает, что базирующиеся на севере провинции Хама оппозиционеры нанесли удары по мирным районам города Скальбия. Обстрелы были зафиксированы и накануне. В ответ работали ВВС Сирии. Авиация нанесла удары по позициям группировки «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, запрещена в РФ) в районе города Кафр Зета.

Поселение Калаат Аль-Мадик на северо-западе региона присоединилось к режиму прекращения огня, сообщает Минобороны РФ. Аналогичное решение приняли жители города Ат-Туни в провинции Алеппо.

Автор: Григорий Рощин
#сирия #дамаск #террористы #вкс рф #хама #восточная гута
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