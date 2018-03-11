Путин рассказал о подвиге, совершенном в Сирии ефрейтором Портнягиным

Президент России Владимир Путин в новом фильме Андрея Кондрашова рассказал о ефрейторе Денисе Портнягине, который, сражаясь в Сирии, в неравном бою с террористами был готов подорвать себя, чтобы не сдаваться в плен.

В частности, президент рассказал, что ефрейтор Портнягин в составе группы сил спецоперации, которая занималась в Сирии наводкой нашей авиации и состояла из четырех-пяти человек, не просто отражал атаку террористов.

«Неожиданная атака боевиков, регулярная армия отошла, некоторые подразделения сирийской армии — наши остались. Приняли этот бой», - заявил Путин.

Также он уточнил, что эта схватка россиян с боевиками произошла 16 августа 20-17 года. Портнягину пришлось взять на себя всю боевую работу, после того, как были ранены командир группы и второй офицер. И он, отразив несколько атак, запросил помощь, а сам подготовился подорвать себя, лишь бы не попасть в плен к террористам.

«Когда возникла опасность их захвата, пленения, он просто приготовился к подрыву, чтобы не попасть в руки боевиков. Больше того, еще вызвал огонь практически на себя, причем дал точные указания», - рассказал президент РФ.

Далее, по словам Путина, нашим артиллеристам удалось минометным огнем отсечь террористов, после чего авиация нанесла по ним удар, а подоспевшей второй группе спецоперации удалось всех вывести.

Рассказав об этом случае героизма, Путин отметил, что в российской армии много героев, которые готовы принять неравный бой. Позже – в конце 2017 года – ефрейтора Дениса Портнягина за проявленную доблесть наградили звездой Героя РФ.