Состояние Скрипаля стабильное, но остается тяжелым — больница Солсбери

Отравленные нервно-паралитическим веществом бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь остаются в реанимации. Состояние стабильное, но остается тяжелым. Об этом говорится в заявлении представителя окружной больницы Солсбери.

Медики отметили, что мужчина 60 с лишним лет и женщина около 30 лет круглосуточно получают «самую лучшую помощь».

Ранее сообщалось, что эксперты изучают цветы, которые Скрипаль оставил на могиле супруги до инцидента в Солсбери. В них рассчитывают обнаружить следы отравляющих веществ.

Скрипаль получил убежище в Великобритании после того, как в 2010 году между Россией и США был совершен обмен разведчиками.