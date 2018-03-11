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Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

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17:57   11 Марта 2018
Россия
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В Новосибирской области разбился самодельный самолет 

В Новосибирской области разбился самодельный самолет 

Самодельный самолет потерпел крушение под Новосибирском, погиб пилот.

Об этом сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова РИА Новости.

Она рассказала, что это произошло в воскресенье, 11 марта, в Краснозерском районе области. Сверхлегкой самолет типа «автожир» примитивной самостоятельной сборки разбился, пилот погиб, он и являлся владельцем летательного аппарата. По словам Горбуновой, Новосибирская транспортная прокуратура уже проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. В ГУМЧС по Новосибирской области также сообщили, что сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Поскольку судно упало в поле, на земле нет разрушений.

Автор: Екатерина Розина
#россия #крушение #чп #новосибирск #автожир
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