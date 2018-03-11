В Новосибирской области разбился самодельный самолет 

Самодельный самолет потерпел крушение под Новосибирском, погиб пилот.

Об этом сообщила официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова РИА Новости.

Она рассказала, что это произошло в воскресенье, 11 марта, в Краснозерском районе области. Сверхлегкой самолет типа «автожир» примитивной самостоятельной сборки разбился, пилот погиб, он и являлся владельцем летательного аппарата. По словам Горбуновой, Новосибирская транспортная прокуратура уже проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. В ГУМЧС по Новосибирской области также сообщили, что сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

Поскольку судно упало в поле, на земле нет разрушений.