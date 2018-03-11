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18:04   11 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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СМИ: Активисты протестуют под окнами дома Авакова против сноса палаток у Рады 

СМИ: Активисты протестуют под окнами дома Авакова против сноса палаток у Рады 

Несколько десятков украинских активистов-автомобилистов провели автопробег, который завершился митингом у дома главы МВД Арсена Авакова.

Как в воскресенье сообщает местное новостное агентство Укринформ, в настоящее время, активисты с украинскими флагами в руках проводят у дома Авакова акцию против разгона палаточного городка так называемого Михомайдана у стен Верховной Рады.

Напомним: ранее партия «Движение новых сил»  заявила, что власти Украины, разогнав под стенами Рады палаточный городок сторонников главы парии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, окончательно унизили право граждан на протестную деятельность.

Автор: Александр Люблинский
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