При стрельбе в кафе в Башкирии пострадали два человека

В башкирском городе Салават в одном из кафе в результате конфликта со стрельбой ранения получили два человека – сотрудники заведения.

Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости, приводя данные пресс-службы управления МВД по республике Башкирия.

При этом сообщается, что несколько посетителей кафе в ходе конфликтной ситуации устроили стрельбу из травматического оружия, в результате чего двое сотрудников кафе пострадали и были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Участники конфликта со стрельбой в настоящее время разыскиваются полицией.