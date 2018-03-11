Депутат ГД: Введение бессрочного правления Си Цзиьпина — символ доверия к лидеру КНР

Отмена ограничения срока пребывания лидера КНР Си Цзинпина на его посту — это символ доверия к нему, поскольку он показал себя очень эффективным руководителем. Об этом заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Ну а в целом утверждение тех или иных политических моделей — это право любого государства. Вне всякого сомнения, что и Китай такое право имеет», — сказал депутат.

Новиков также отметил, что есть много стран, которые считаются абсолютно демократичными, хотя там нет ограничений на срок каких-либо полномочий должностных лиц.

Ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) в ходе голосования одобрили внесение в конституцию страны поправки, которой отменяется ограничение двумя пятилетними сроками пребывание на посту председателя и вице-председателя КНР. Си Цзиньпин возглавляет страну с марта 2013 года.