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Афганистан дал отчет о ликвидации 171 боевика за сутки

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17:42   11 Марта 2018
Россия
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Депутат ГД: Введение бессрочного правления Си Цзиьпина — символ доверия к лидеру КНР

Депутат ГД: Введение бессрочного правления Си Цзиьпина — символ доверия к лидеру КНР

Отмена ограничения срока пребывания лидера КНР Си Цзинпина на его посту — это символ доверия к нему, поскольку он показал себя очень эффективным руководителем. Об этом заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Ну а в целом утверждение тех или иных политических моделей — это право любого государства. Вне всякого сомнения, что и Китай такое право имеет», — сказал депутат.

Новиков также отметил, что есть много стран, которые считаются абсолютно демократичными, хотя там нет ограничений на срок каких-либо полномочий должностных лиц.

Ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) в ходе голосования одобрили внесение в конституцию страны поправки, которой отменяется ограничение двумя пятилетними сроками пребывание на посту председателя и вице-председателя КНР. Си Цзиньпин возглавляет страну с марта 2013 года.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #госдума #си цзиньпин #политика #новиков
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