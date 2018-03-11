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17:43   11 Марта 2018
Россия
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ФСБ обнародовала видео с места предотвращения теракта под Саратовом

ФСБ обнародовала видео с места предотвращения теракта под Саратовом

ФСБ опубликовала видео с места ликвидации преступников, которые пытались устроить теракт в Саратовской области.

В видеоролике показаны тела двух террористов с пистолетами в руках, силовики, которые работали на месте происшествия и, по предварительным сведениям, самодельное взрывное устройство.

Злоумышленники принадлежали к законспирированной террористической ячейке, их ликвидировали 11 марта в Саратовской области. Преступники пытались скрыться от органов безопасности на машине, а в момент задержания открыли огонь по представителям ФСБ. Завязалась перестрелка, в ходе которой силовики уничтожили боевиков.

После обследования места происшествия, силовиками были обнаружены  пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату и самодельную бомбу мощностью около трех килограммов тротила.

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #чп #террористы #самара #фсб россии
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