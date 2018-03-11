ФСБ обнародовала видео с места предотвращения теракта под Саратовом

ФСБ опубликовала видео с места ликвидации преступников, которые пытались устроить теракт в Саратовской области.

В видеоролике показаны тела двух террористов с пистолетами в руках, силовики, которые работали на месте происшествия и, по предварительным сведениям, самодельное взрывное устройство.

Злоумышленники принадлежали к законспирированной террористической ячейке, их ликвидировали 11 марта в Саратовской области. Преступники пытались скрыться от органов безопасности на машине, а в момент задержания открыли огонь по представителям ФСБ. Завязалась перестрелка, в ходе которой силовики уничтожили боевиков.

После обследования места происшествия, силовиками были обнаружены пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату и самодельную бомбу мощностью около трех килограммов тротила.