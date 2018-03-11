Четыре мирных жителя погибли в Дамаске при обстреле со стороны боевиков

В результате минометного обстрела района Джарамана на окраине сирийской столицы погибли четыре человека из числа гражданского населения и еще шестеро мирных жителей получили ранения.

Об этом со ссылкой на полицию Дамаска сообщает в воскресенье сирийское национальное информагенство САНА.

Также сообщается, что накануне вечером – в субботу 10 марта – в результате ракетного обстрела боевиками районе Джарамана погиб ребенок и еще четыре человека были ранены осколками.

Напомним: Дамаск ежедневно подвергается ракетным и минометным обстрелом со стороны боевиков, которые удерживают под своим контролем пригород столицы Восточную Гуту. Под огонь террористов регулярно попадают жилые кварталы как на окраинах города, так и в центре сирийской столицы.