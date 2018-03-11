Глава Казначейства США назвал условие встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трампа и лидер КНДР Ким Чен Ын могут встретиться при условии, если Пхеньян не будет проводить испытания баллистических ракет. Об этом в эфире NBC заявил глава Казначейства США Стивен Мнучин.

По его словам, президент ясно дал понять, что условия заключаются в том, чтобы не было ракетных и ядерных испытаний», — сказал чиновник.

Ранее в КНДР заявили, что встреча американского и северокорейского лидеров возможна. Однако Пхеньян тоже предложил свои условия — чтобы им не ставили никаких предварительных условий. Тем не менее, несколько позднее там же сообщили о готовности заморозить испытания на время переговоров.